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Spor

Alexander-Arnold'dan transfer sonrası itiraf

İngiliz ekibi Liverpool'dan Real Madrid'e transfer o9lan Alexander-Arnold Madrid'in resmi kanalına bir antrenman sırasında konuştu.

HABER MERKEZİ19 Haziran 2025 Perşembe 11:39 - Güncelleme:
Alexander-Arnold'dan transfer sonrası itiraf
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Premier Lig'den Real Madrid'e transfer olan İngiliz yıldız Arnold'dan itiraflar geldi.

Alexander-Arnold'un Madrid'in antrenman tesislerine gelmesinin ve yeni takım arkadaşlarıyla ilk antrenman seansını tamamlamasının üzerinden bir haftadan az zaman geçti. Sağ bek, kulüpteki ilk birkaç gününün nasıl geçtiğine ışık tuttu, oyuncuların kalitesini övdü ve yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetimindeki zorlu antrenman tarzının Liverpool'da alışkın olduğundan ne kadar farklı olduğunu anlattı.

Madrid'in resmi kanalına bir antrenman sırasında konuşan Alexander-Arnold şunları söyledi: "[Oyuncuların]çok kaliteli olduğunu düşünüyorum. Top çok hızlı hareket ediyor. Açıkçası, alıştığım şeyden çok farklı. Onlar yıldız ama sorun değil, değişimi seviyorum. Bunun bir parçası olmaktan keyif alıyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum ve burada olmaktan mutluyum."

Sağ bekte başlaması ve Çarşamba günü Al-Hilal'e karşı oynanacak Kulüpler Dünya Kupası açılış maçında Madrid formasıyla ilk maçına çıkması bekleniyor. Ancak Alonso'nun üçlü mü yoksa dörtlü mü defans sistemi kullanacağı henüz belli değil.

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