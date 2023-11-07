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Spor

Alexander Djiku: Fenerbahçe'yi tercih ettiğim için çok mutluyum

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarların beğenisi kazanan Alaxander Djiku, Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Ganalı stoper sarı lacivertli ekibe geldiği için çok mutlu olduğunu belirtirken, 'Fransa'dan hem Avrupa'nın diğer takımlarından teklifler aldım fakat, Fenerbahçe'nin sunduğu proje benim için çok önemliydi.' yorumunda bulundu.

7 Kasım 2023 Salı 12:36 - Güncelleme:
Alexander Djiku: Fenerbahçe'yi tercih ettiğim için çok mutluyum
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Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, Fransa'dan RMC Sport'a konuk oldu. İşte Djiku'nun sözleri..

"PROJE ÖNEMLİYDİ"

"Fenerbahçe'ye transferim, düşünülmüş ve planlanmış bir karardı. Başka güzel teklifler de aldım, hem Fransa'dan hem Avrupa'nın diğer takımlarından fakat, Fenerbahçe'nin sunduğu proje benim için çok önemliydi."

"TEKLİFLER İÇİNDE BİR TEK.."

"Avrupa kupalarında tekrardan oynamak istiyordum. Strasbourg'da bu deneyimi yaşamıştım. Benim için önemliydi. Diğer teklif sunan takımlarda bu seçenek yoktu."

"Fenerbahçe'nin projesi beni bayağı etkiledi. Büyük transferler yaptılar. Tekrar şampiyon olmak istiyorlar. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyorlar."

"SENEYE İLK İKİ TAKIM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE"

"Türkiye'nin, UEFA sıralamasından dolayı ikinci ve üçüncü UEFA Konferans Ligi'ne gitti. Seneye ilk iki takım Şampiyonlar Ligi hakkı elde edecek."

"KARARIMDAN ÖTÜRÜ MUTLUYUM"

"Dediğim gibi iyi düşündük. Menajerim ve aynı zamanda abim ve ailemle bu kararı verdik. Bugün bu kararı aldığımızdan dolayı çok mutluyuz."

"DUSAN TADIC VE FRED İNANILMAZ"

"Fenerbahçe'de en beğendiğim oyuncular için iki isim vereceğim. Biri Dusan Tadic, inanılmaz bir ayağı var. Diğeri de Fred. Topla defansif ve ofansif açıdan büyük fark yaratıyor. Takımda çok kaliteli isimler ve iyi bir rekabet var. Edin Dzeko da çok büyük bir golcü."

"SÜPER LİG VE LIGUE 1 FARKI"

"Süper Lig gelişen bir lig, bu yaz yapılan transferleri gördük. Oyun anlamında Fransa'dan farklı, çok daha fazla pozisyon oluyor burada. Fiziksel açıdan iki ligin eşit seviyede olduğunu söyleyebilirim ama Fransa'da oyun daha oturaklı ve düşünceye dayalı, Türkiye'de ise daha serbest. Bana göre iki lig arasındaki en büyük fark bu."

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