Alexander Djiku güven veriyor

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan Djiku, kendisi gibi kadroya bu sezon dahil olan Becao'yla çok iyi bir uyum sağladı. Djiku, başarılı savunma müdahalelerinin yanı sıra oyun içerisindeki istatistikleriyle de ön plana çıkıyor.

DJİKU'YLA NEREDEYSE POZİSYON VERİLMEDİ



Sarı-Lacivertliler, birçok takımın talip olduğu Strasbourg'lu Alexander Djiku'yu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı. İsmail Kartal'ın haftada iki maç nedeniyle sürekli rotasyona gitmesi nedeniyle Ganalı savunmacı fazla düzenli oynayamadı. Djiku'nun yanındaki partneri de genelde değişti.

29 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor mücadelesinde Becao ile birlikte görev yaptı. Fenerbahçe, zorlu deplasmanda neredeyse pozisyon bile vermeden 1-0 kazanırken, bu performansta Djiku'nun etkisi büyük oldu. Ganalı yıldız, Alanya'nın hücumcuları karşısında kusursuza yakın bir futbol sergiledi.

MAÇIN YILDIZI GÖSTERİLDİ



Başarılı stoper, rakipleriyle girdiği 7 hava topu mücadelesinin hepsini kazanırken, 11 ikili mücadelenin 9'undan galip ayrıldı. Alexander Djiku ayrıca 8 sahipsiz top kazandı, 5 pas arası yaptı, 2 atak uzaklaştırdı ve yüzde 87 pas isabeti yakaladı. Ganalı oyuncu, 13 uzun pas denemesinin 9'unda arkadaşlarını bulmayı başardı. Birçok istatistik sitesinin değerlendirmelerinde Djiku, Alanyaspor maçının oyuncusu seçildi.