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Spor

Alexander Djiku iddialara cevap verdi: Onuruma zarar vermekte

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 1-0 yenildiği maçın ardından stadyumu terk ederken oyun oynadığı iddia edilen Alexander Djiku, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

HABER MERKEZİ5 Mayıs 2025 Pazartesi 14:03 - Güncelleme:
Alexander Djiku iddialara cevap verdi: Onuruma zarar vermekte
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Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, Süper Lig'de dün akşam Beşiktaş'a 1-0 yenildikleri maçın ardından, özel aracında konsol oyunu oynayarak stadyumdan ayrıldığı iddialarına cevap verdi.

Djiku'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Şu anda yayılmakta olan ve beni haksız şekilde suçlayan bir video hakkında açık bir yalanlamada bulunmak istiyorum. Gerçek bağlamından koparılmış ve çarpıtılmış bu içerik, onuruma zarar vermekte ve imajıma ciddi şekilde gölge düşürmektedir."

"Doğrulanmamış bilgilerin yayılması, bu bilgileri paylaşan kişiyi doğrudan sorumlu kılar. Gazeteciler ve medya temsilcileri, yalnızca sansasyon yaratmak amacıyla temelsiz içerikleri paylaşmak yerine, kaynaklarını yayınlamadan önce doğrulamakla yükümlüdür."

"Kulübümüze karşı her zaman samimi ve istikrarlı bir bağlılık gösterdim. Bu nedenle, mesnetsiz suçlamalarla adımın lekelendiğini görmek kabul edilemez."

"Haklarımı korumak adına her türlü hukuki girişimde bulunma hakkımı saklı tutuyorum"

Alexander Djiku dün akşam Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine yedek başlamış, 59. dakikada Bright Osayi-Samuel'in yerine oyuna girmişti.

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