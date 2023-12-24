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Spor

Alexander Djiku: İkinci yarı çok daha iyiydik

Fenerbahçe'nin savunmacısı Alexander Djiku, Galatasaray ile 0-0 berabere biten maçın ardından konuştu.

24 Aralık 2023 Pazar 21:25 - Güncelleme:
Alexander Djiku: İkinci yarı çok daha iyiydik
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Fenerbahçe'nin defans oyuncularından Alexander Djiku, Galatasaray derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçı yorumlayan Djiku "Bugün kompakt bir görüntü sergiledik. Defansif anlamda güçlüydük. İyi bir savunma yaptık. İyi hücumcuları vardı rakibin, kollektif savunmayı iyi yapmamız gerekiyordu. Rakip sahada daha çok poziyon üretebilirdik." dedi.

29 Aralık'taki Süper Kupa maçı için konuşan Djiku "Süper Kupa finali de çok zor ve taktiksel olacak. İlk yarıda çok hareketsizdik. İkinci yarı çok daha iyiydik bu anlamda. Daha çok şans yarattık. Süper Kupa'daki maçta ikinci yarıdaki performansı göstermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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