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Spor

Alexander Djiku savunmaya duvar ördü!

Dün akşam St.Gilloise Fenerbahçe kalesine birçok tehlikeli atakta bulundu. Ancak sarı lacivertlilerin başarılı stoperi Alexander Djiku harika performansıyla bu atakları önledi.

Fanatik15 Mart 2024 Cuma 09:31 - Güncelleme:
Alexander Djiku savunmaya duvar ördü!
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Fenerbahçe, taraftarı önünde oynamasına rağmen dün zaman zaman St.Gilloise'dan ciddi baskı yedi.

Belçika ekibi, Sarı-Lacivertliler'in kalesinde tehlikeli anlar yaşattı. Ancak Alexander Djiku, müthiş performansıyla savunmada adeta devleşti.

ÇOK KRİTİK MÜDAHALELER YAPTI

Ganalı stoper, maç boyunca çok kritik müdahaleler yaptı. 8 ikili mücadele kazanan Djiku, tam 8 atak uzaklaştırdı, 4 top kaptı ve 3 pas arası yaptı.

ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Djiku, Sarı-Lacivertliler 1-0 yenik durumdayken çizgiden çıkardığı bir topla belki de turun zora girmesini engelledi.

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