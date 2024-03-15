Alexander Djiku savunmaya duvar ördü!

Fenerbahçe, taraftarı önünde oynamasına rağmen dün zaman zaman St.Gilloise'dan ciddi baskı yedi.

Belçika ekibi, Sarı-Lacivertliler'in kalesinde tehlikeli anlar yaşattı. Ancak Alexander Djiku, müthiş performansıyla savunmada adeta devleşti.

ÇOK KRİTİK MÜDAHALELER YAPTI

Ganalı stoper, maç boyunca çok kritik müdahaleler yaptı. 8 ikili mücadele kazanan Djiku, tam 8 atak uzaklaştırdı, 4 top kaptı ve 3 pas arası yaptı.

ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Djiku, Sarı-Lacivertliler 1-0 yenik durumdayken çizgiden çıkardığı bir topla belki de turun zora girmesini engelledi.