Alexander Djiku: Umarım bir sonraki maçı 90 dakika ile tamamlarım

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından sarı-lacivertli takımın Fransız savunmacısı Alexander Djiku, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sakatlıktan sonra formasına kavuştuğu için mutlu olduğunun altını çizen Djiku, "Geri döndüğüm için mutlu hissediyorum. İyi maç ortaya koyduk. 1. dakikadan sonuna kadar güçlü performans ortaya koyduk. Kompakt durduk, rakip kalede çok şans oluşturduk. Galibiyeti hak ettiğimiz düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"UMARIM BİR SONRAKİ MAÇI 90 DAKİKA İLE TAMAMLARIM"



Beşiktaş maçı öncesinde yoğun bir maç geçireceğinin farkında olduğunu dile getiren 29 yaşındaki futbolcu, "İlk 3 gün kesin değildi oynayacağım. İki antrenman yapmıştım ama sonra oynayabileceğimi hissettim. Maçtan önce yoğun bir derbi olacağını biliyordum. Ben de elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalıştım. 80 dakika oyunda kaldım. Umarım bir sonraki maçı 90 dakika ile tamamlarım" ifadelerine yer verdi.

"TARAFTARLARIMIZI HER MAÇ GURURLANDIRACAK SONUÇLAR ALMAK İSTİYORUZ"



Beşiktaş deplasmanında bulunan sarı-lacivertli taraftarların desteğini hissettiklerini söyleyen Alexander Djiku, "Onları tribünde görmekten mutluyuz. Sakatlıktan sonra benim için büyük keyif oldu. Bana göre taraftarımız Türkiye'nin en büyük taraftarı. Deplasmana gittiğimizde her zaman ordalar, onların desteğini hissediyoruz. Başından sonuna kadar desteği hissettik. Her maç onları gururlandıracak neticeler elde etmek istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.