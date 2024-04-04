Alexander Djiku'dan 10 numara performans

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Alexander Djiku, Adana Demirspor maçında perdeyi açan isim oldu.
Ganalı stoper, Fenerbahçe formasıyla ikinci kez gol sevinci yaşadı.
Djiku sarı- lacivertlilerle ilk golünü 28 Eylül 2023'teki Başakşehir maçında atmıştı.Djiku'nun 2 de asisti var.
KUSURSUZA YAKIN BİR FUTBOL
Deneyimli savunmacı, Adana Demirspor karşısında kusursuza yakın bir futbol ortaya koydu. Takımının ilk golünü kaydeden 29 yaşındaki futbolcu, 3 puanda başrolü oynayan oyunculardan biriydi.