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Spor

Alexander Djiku'dan 10 numara performans

Alexander Djiku dün akşam attığı golle Fenerbahçe'nin gol perdesini aralarken oynadığı futbolla da izleyenlerden tam not aldı.

4 Nisan 2024 Perşembe 09:18 - Güncelleme:
Alexander Djiku'dan 10 numara performans
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Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Alexander Djiku, Adana Demirspor maçında perdeyi açan isim oldu.

Ganalı stoper, Fenerbahçe formasıyla ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Djiku sarı- lacivertlilerle ilk golünü 28 Eylül 2023'teki Başakşehir maçında atmıştı.Djiku'nun 2 de asisti var.

KUSURSUZA YAKIN BİR FUTBOL

Deneyimli savunmacı, Adana Demirspor karşısında kusursuza yakın bir futbol ortaya koydu. Takımının ilk golünü kaydeden 29 yaşındaki futbolcu, 3 puanda başrolü oynayan oyunculardan biriydi.

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