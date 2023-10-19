"Buraya geldiğimde Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir takım olduğunu biliyordum. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük camiası. Büyük takımlarda büyük oyuncular olur. Transfer döneminde çok kaliteli oyuncular alındı. 16 galibiyet benim için sürpriz olmadı. Önemli olan aynı şekilde devam edebilmek. Biz maç maç hareket eden bir takımız. Temel amacımız şampiyonluk. Becao ile gerçekten iyi anlaşıyoruz. Serdar, Samet ve Luan hepsi çok kaliteli oyuncular. Birbirimizi tamamladığımızı düşünüyorum."

'ATTIĞIM GOL GERÇEKTEN GÜZELDİ'

"Oyun kurulumu anlamında becerilerimi kullanmaya çalışıyorum ve bunu yaptıkça da kendimi iyi hissediyorum. Kariyerimde çok fazla golüm yok. Başakşehir'e attığım gol gerçekten güzel bir goldü. Antrenmanlardan sonra hücum oyuncuları ile çalışmalara katılıyorum. Golden sonra hocamızın reaksiyonunu gördüm, çok mutlu olmuştu."

KING, CENGIZ, SZYMANSKI

"Takımda kime karşı oynamak istemezsin?"

"Saf kalite olarak; Joshua King, çok hızlı ve güçlü. Cengiz, Szymanski, Tadic ve tabii unutmadan İrfan Can Kahveci."

'ASIL GÜCÜMÜZ BİRLİKTE HAREKET ETMEK'

"Takımın içinde çok fazla kaliteli oyuncu var ama asıl gücümüz birlikte hareket etmekten geliyor. Maç içinde bire bir pozisyonlar oluyor ama beraber hareket etme anlamında çok iyiyiz diyebilirim."

TÜRKİYE'DE OYNANAN OYUN

"Taktiksel anlamda Fransa çok gelişti. Türkiye, fiziksel olarak Fransa'da aynı diyebilirim. Türkiye'de çok fazla geçiş oyunu oynanıyor. Fransa'da daha fazla geriden oyun kuruluyor. Burada geniş alanlar bulabiliyorsunuz ve çok gol oluyor. Almanya'da da bu şekilde bir futbol var."

'OYUNCULARA ÖZEL HAZIRLANIYORUM'

"Bana karşı oynayacak oyunculara karşı özel hazırlanıyorum. Oynadıkları 3-4 maçı izliyorum ve ona göre hareket ediyorum. Bunu 7-8 senedir düzenli olarak yapıyorum."

'TRANSFERİMDE BATSHUAYI İLE KONUŞTUM'

"Yazın birçok teklif aldım; İngiltere'den, İspanya'dan, Fransa'dan Türkiye'den... Fransa'da kalmak istemedim. Fenerbahçe'den teklif gelince Batshuayi ile konuştum ve benim gelmemi çok istedi. Fenerbahçe uzun süredir şampiyon olamıyor. Benim için güçlü bir rekabet unsuruydu bu. Burada yaşamak da çok güzel, Türkiye çok güzel bir ülke. Ayrıca Avrupa kupalarında da oynamayı çok istiyordum. Rüyam, Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek."

'ÇOK İYİ BİR RUHA SAHİBİZ'

"Fenerbahçe'de oynuyorsanız azimli olmalısınız. Takım çok iyi bir ruha sahip. Bu şekilde ilerlemeliyiz. Bana göre beraber hareket etmek çok önemli. Bunları yapabilirsek büyük şeyler başaracağımızı düşünüyorum.

'AİLEMLE İSTANBUL'U GEZİYORUM'

"Boş zamanlarımda ailemle vakit geçirmeyi önemsiyorum. Onlarla gezmeyi çok seviyorum. İstanbul'da birçok yeri ziyaret ettik. Dinlenmek de çok önemli. Takvimimiz çok sıkışık ve iyi çalışıyoruz. İyi dinlenmemiz gerekiyor."

'APPIAH İLE KONUŞTUM'

"Appiah ile konuşma fırsatım oldu. Bana tavsiyeler verdi. Kendisi efsane bir oyuncu."

'BURADAKİ YEMEKLER FRANSA'DAN İYİ'

"İstanbul harika bir şehir, yapılacak çok şey var. Fransa'dan Paris'e benziyor. Tarihi binalar var. Buradaki yemeklerin Fransa'dan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Türk yemekleri çok lezzetli ama dikkat etmemiz gerekiyor."

'LAKABIM VAN DJIKU'

"Kariyerimde beni en çok zorlayan oyuncu Kylian Mbappe. Futbol dışı beni en çok taraftarlar etkiliyor. Futbolcu olmasam fizyoterapist olmak isterdim. Lakabım 'van Djiku'. İdollerim Marquinhos ve Thiago Silva. En çok Ronaldinho ile oynamak isterdim."

'ŞAMPİYONLUĞU BOĞAZDA KUTLAYACAĞIZ'

"Kariyerimde en çok unutamadığım atmosferler; Marsilya, Frankfurt ve Fenerbahçe. Takımda en iyi anlaştığım oyuncu Batshuayi. Bizi cesaretlendirdikleri için taraftarlarımızı gururlandırmak istiyorum. Bunu çok ama çok istiyorum. Umuyorum ki boğazda şampiyonluğu hep beraber kutlayacağız."