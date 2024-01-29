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Spor

Alexander Djiku'dan muhteşem dönüş!

Milli takım dönüşü dün akşam Ankaragücü maçında ilk 11'de başlayan Alexander Djiku harika bir performans sergiledi ve taraftarlardan alkış aldı.

Sabah29 Ocak 2024 Pazartesi 09:26 - Güncelleme:
Alexander Djiku'dan muhteşem dönüş!
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Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Alexander Djiku, 5 maçın ardından 11'de yer aldı.

Son olarak Galatasaray derbisinde forma giyen 29 yaşındaki savunmacı, daha sonra Gana Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda görev yaptı. Ülkesinin elenmesi sonrası İstanbul'a döner dönmez Başakşehir karşılaşmasının kadrosuna alınan başarılı futbolcu, oyuna girmemişti. Dün ise Ankaragücü karşısında muhteşem bir performans sergileyen Djiku, tribünlerden alkış aldı.

'TARAFTAR BİZİ İTİYOR'

Djiku, karşılaşmanın ardından, "Biz taraftarımızla çok daha güçlüyüz. Bizi sürekli itiyorlar maç içinde. Gol yemiş olsak da 3 puan için taraftarın desteği etkili oldu. Büyük takımlarda büyük oyuncular olur. Takım içi rekabet her zaman iyidir" diye konuştu.

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