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Spor

Alexander Djiku'nun menajeri İstanbul'da

Ganalı stoper Alexander Djiku'nun menajeri Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi.

8 Temmuz 2023 Cumartesi 23:16 - Güncelleme:
Alexander Djiku'nun menajeri İstanbul'da
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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; 28 yaşındaki stoper Fenerbahçe ile bir görüşme yaptı. Ganalı oyuncu sarı lacivertli takımdan 3 yıllık sözleşme ve 1.7 milyon euro maaş istedi.

Oyuncu ayrıca Beşiktaş ile de görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmenin ardından kariyerine hangi takımda devam edeceğine karar verecek.

GEÇEN SEZON 31 MAÇA ÇIKTI

Kariyerini Fransa'da sürdüren ve son olarak Strasbourg forması giyen Djiku'nun bonservisi elinde bulunuyor. Geçen sezon 31 resmi maça çıkan Djiku, Gana Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

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