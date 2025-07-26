Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Alexander Djiku, Avrupa devlerinin radarına girdi. Sarı-lacivertli formayla geçtiğimiz sezon 38 resmi maçta görev yapan Djiku, İspanya'dan Villarreal, İtalya'dan AS Roma ve Fransa'dan Lille'in transfer listesinde yer alıyor.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

L'Equipe'in haberine göre, Fenerbahçe ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda sona erecek olan Djiku'nun geleceğiyle ilgili hareketlilik yaşanıyor. Villarreal, dizinden ağır sakatlık geçiren Logan Costa'nın yerine Djiku'yu kadrosuna katmayı planlarken, Fransız ekibi Lille de Bafode Diakite'nin takımdan ayrılması durumunda Fenerbahçeli savunmacıyı transfer etmek istiyor.

Djiku, geçen sezon Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Lille karşısında gösterdiği mücadeleyle de adından söz ettirmişti. Fenerbahçe formasıyla Türkiye ve Avrupa sahnesinde önemli deneyimler yaşayan oyuncunun sarı-lacivertli ekipteki geleceği merak konusu oldu.