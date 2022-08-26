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Spor

Alexander Isak, Newcastle United'da

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, Real Sociedad'da forma giyen Alexander Isak'ı renklerine bağladı.

AA26 Ağustos 2022 Cuma 18:09 - Güncelleme:
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Newcastle United, Real Sociedad'ın İsveçli santrforu Alexander Isak'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki futbolcu ile uzun süreli sözleşme imzalandı.

Newcastle United, Isak'ın bonservis bedeline ilişkin bilgi vermedi ama İngiliz basını, transferin maliyetinin ekstra ödemelerle 60 milyon sterlinin üstüne çıkabileceğini öne sürdü.

İsveç Milli Takımı formasını 37 kez giyen Isak, 2019-2020 sezonundan beri oynadığı İspanyol kulübü Real Sociedad'da 132 maça çıktı ve 44 gol attı.

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