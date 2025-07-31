Alexander Isak transfer için kararını verdi!

Transfer sezonunun hızlı takımlarından Liverpool, hücum hattına önemli bir ekleme yapmak istiyor.

Florian Wirtz, Hugo Ekitike ve Jeremie Frimpong gibi önemli oyuncuları kadrosuna katan Liverpool'da gözler hala Alexander Isak'ta.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Alexander Isak, Liverpool'a transfer olmak istiyor ve bu kararını haftalar önce verdi.

Al-Hilal ve diğer kulüplerin tekliflerine rağmen İsveç'li golcünün tek tercihinin Liverpool olduğu biliniyor.

LIVERPOOL REKORA HAZIRLANIYOR

Newcastle United'tan ayrılık için izin çıkarsa Liverpool rekor bir teklif yapmaya hazırlanacak.

EDDIE HOWE AYRILIĞA NE DEMİŞTİ

Newcastle'ın golcüsü geçtiğimiz günlerde antrenman kampına katılmamıştı. Isak'ın ayrılığı ve kampa katılmama nedeni sorulduğunda ise teknik direktör Eddie Howe şu sözleri sarf etti:

"Glasgow'a bizimle geldi ama onun için en doğru olanın evine dönmesi olduğuna karar verdim. Tribünde oturmak ona haksızlık olurdu. Ama yaz sonunda hala Newcastle oyuncusu olacağına eminim. Futbolcuların kariyerlerine ve bu kariyerin kısa oluşuna saygı duyuyorum. Alex çok iyi çalışıyor, profesyonelce yaklaşıyor. Hakkında çok fazla spekülasyon olması normal. Ama onunla ilgili içim rahat,"

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Newcastle United ile 42 maça çıkan İsveçli golcü, 27 gol 6 asistlik katkı sağladı.