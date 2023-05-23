İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2023 Salı / 4 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8633
  • EURO
    21,4245
  • ALTIN
    1259.35
  • BIST100
    4470.97
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alexander Nübel, Bayern Münih'ten ayrılıyor
Spor

Alexander Nübel, Bayern Münih'ten ayrılıyor

Bayern Münih'in sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco'ya kiraladığı 26 yaşındaki file bekçisi Alexander Nübel, sezon sonunda Alman ekibiyle yollarını ayıracak. Yıldız ismin Alman ekibine dönmek istemediği ve başka bir takıma transfer olacağı belirtildi.

23 Mayıs 2023 Salı 19:27 - Güncelleme:
Alexander Nübel, Bayern Münih'ten ayrılıyor
ABONE OL

Devre arasında Yann Sommer'i kadrosuna katan Bayern Münih'te Alexander Nübel ile yol ayrılığı gerçekleşiyor.

Sky Almanya'nın haberine göre; 26 yaşındaki Alman kaleci Nübel temmuz ayında Manuel Neuer'in de kadroya dönecek olmasından dolayı forma giyemeyeceğini düşündüğünden takımdan ayrılmak istediğini bildirdi.

Sommer'in performansından memnun olan Münih ayrılığa izin verecek gibi duruyor.

15-20 MİLYON EURO

Bayern Münih Alexander Nübel'in ayrılığından 15-20 milyon euro'luk bir gelir elde etmeyi planlıyor. Bu sezonu Monaco'da kiralık geçiren Nübel için henüz Bayern Münih'e gelen resmi bir teklif yok.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.