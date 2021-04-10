10 Nisan 2021 Cumartesi 18:35 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 18:41

Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında RB Leipzig, deplasmanda Werder Bremen ile karşılaştı. İlk yarıyı 3-0 önde tamamlayan Leipzig'de Alexander Sörloth, gösterdiği performansla ilk 45 dakikalık bölüme damga vurdu.

Dani Olmo'nun 23. dakikada 1-0 öne geçtiği mücadelede Norveçli golcü Sörloth, 32 ve 41. dakikalarda fileleri havalandırarak takımının ilk yarıyı farklı skorla önde tamamlamasını sağladı.

LEİPZİG FORMASIYLA BİR İLK



Sezon başında beklenen performansı sergileyemeyen eski Trabzonsporlu Sörloth, son haftalardaki etkisiyle takımına büyük katkı sağladı. Norveçli forvet, çıktığı son 5 maçta 4 gol ve 2 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti.

Alexander Sörloth ayrıca, bu sezon Leipzig formasıyla bir Bundesliga maçında iki gol atan ilk oyuncu oldu.