Star.com.tr 5 Eylül 2021 Pazar 19:04 - Güncelleme: 5 Eylül 2021 Pazar 19:07

Süper Lig'de Trabzonspor'da küllerinden doğan Norveçli yıldız Alexander Sörloth Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig'e transfer olmuştu. Almanya'da beklentilerin altında kalan Sörloth bu sezon sürpriz bir imza atarak İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad'a kiralık olarak gitti. Ülkesi Norveç'te beklentilerin altında kalan Sörloth istikrarsız geçirdiği sezon sonrasında tartışmalara neden oldu. Ülkede ağır eleştirilerin hedefi olan Norveçli yıldıza milli takım teknik direktörü Stale Solbakken sahip çıktı.

ALEXANDER SORLOTH NORVEÇ'İ İKİYE BÖLDÜ



Alexander Sörloth İngiltere ve Almanya'da gösterdiği başarısız performansla ülkesinde eleştiri oklarının hedefi oldu. Milli takım teknik direktörü Stale Solbakken ise bu görüşe katılmıyor.

Norveç'in en büyük basın organlarından Dagbladet, dün gece Riga'da milli takım teknik direktörü Stale Solbakken'e Sörloth'un istikrarsız performansını sordu. Norveç, cumartesi günü Letonya ile Dünya Kupası ön eleme maçına çıktı ve maçtan 2-0 galip ayrıldı. Sörloth karşılaşmada 60. dakika itibariyle görev aldı ve gol atamadı.

Milli takım teknik direktörü Stale Solbakken şu cevabı verdi: "Bence Almanya'da seviyeyi çok iyi aldı. Pek çok iyi şey yaptı, bu yüzden aynı fikirde olup olmadığımı bilmiyorum. Bence Real Sociedad'da da oynayacak. Ancak onun için, Şampiyonlar Ligi ve Almanya Ligi tabii ki çok daha iyi olurdu.

"BAŞARILI BİR FORVET OYUNCUSU SAYILMAZSINIZ"



Norveç gazetesi Dagbladet Sörloth için şu notu düştü: "Geçen sezon Sörloth 37 maçta 6 gol attı. Geleneksel olarak, çift haneli gol sayısına ulaşana kadar başarılı bir forvet oyuncusu sayılmazsınız."

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR SORLOTH'U İSTEMİŞTİ



Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Sörloth RB Leipzig'e transfer olmuş ancak beklentilerin altında kalmıştı. Türkiye'de Trabzonspor forması giyen Sörloth için başta bordo mavililer olmak üzere Fenerbahçe'de kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu. Norveçli yıldız ise tercihini La Liga ekibi Real Sociedad'dan yana kullandı.