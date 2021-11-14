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Spor

Alexander Sörloth: Türkiye maçının skorunu öğrendik, gerçekten ağır oldu

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. hafta maçında evinde Letonya ile 0-0 berabere kalan Norveç'te Alexander Sörloth, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

14 Kasım 2021 Pazar 00:46 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 00:46
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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında Letonya ile 0-0 berabere kalan Norveç'te Alexander Sörloth, karşılaşma sonrasında konuştu.

Türkiye maçının skorunun kendilerine ağır geldiğini söyleyen golcü futbolcu, "Çok zor, gerçekten çok zor. Maçtan sonra Türkiye maçının skorunu öğrendik. Bu gerçekten ağır oldu." ifadelerini kullandı.

Gol atamadığı için gerildiğini söyleyen Sörloth, "Özellikle göğsümde bayrak varken kendime çok fazla baskı uyguluyorum. Benim için özel bir anlamı var. Bugün gerçekten gol atmak istemiştim ama atamadıkça daha da gerildim. Ancak bence takım harika bir iş çıkardı." dedi.

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