Alexander Sörloth'u yerden yere vurdular! ''İnanılmaz gerginim...''

Star.com.tr 14 Kasım 2021 Pazar 07:58 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 07:58

Türkiye kariyerinde Trabzonspor ile gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth Norveç Milli Takımı'nın Letonya'yı konuk ettiği Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup maçında sahaya 11'de çıktı. Gol yollarında uzun süredir formsuz olan Sörloth takımını galibiyete yaşıyamadı. Sahadan 0-0 beraberlikle ayrılan Norveç 3. sıraya gerileyerek avantajı Türkiye'ye kaptırdı.

"BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI"

Norveç basını Letonya ile 0-0 berabere kalan milli takımları hakkında çok sert eleştirilerde bulundu. "Büyük bir hayal kırıklığı" başlığıyla çıkan Aftenposten gazetesi başta Alexander Sörloth ve Mohamed Elyounoussi'ye yüklendi.

ALEXANDER SORLOTH: ÇOK GERGİNİM

Letonya ile 0-0 berabere kalan Norveç'te Alexander Sörloth maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Sörloth'un açıklamaları şu şekilde: "Türkiye maçının skorunun ağır geldi. Çok zor, gerçekten çok zor. Maçtan sonra Türkiye maçının skorunu öğrendik. Bu gerçekten ağır oldu.

Gol atamadığım için gerginim. Özellikle göğsümde bayrak varken kendime çok fazla baskı uyguluyorum. Benim için özel bir anlamı var. Bugün gerçekten gol atmak istemiştim ama atamadıkça daha da gerildim."