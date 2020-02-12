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Spor

Alexander Sörloth'un raporu ortaya çıktı!

Trabzonspor G.Birliği maçında ayağına art arda tekmeler alıp tahrik edilen Sörloth'un raporu ortaya çıktı.

Sabah12.02.2020  09:37 - Güncelleme: 12.02.2020  10:10

Trabzonspor G.Birliği maçında Baiano'nun üst üste tekmelerine maruz kaldıktan sonra oyuncuyu yüzünden iten ve kırmızı kart gören Alexander Sörloth, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Oyuncunun maruz kaldığı tahrik, raporlarda yer almadı. Hakem Hüseyin Göçek ve yardımcıları, "Şiddetli itme" olarak olayı yazdı. Sörloth, disiplin talimatının 43. maddesinde yer alan, "Futbol oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan futbolculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 müsabakadan men cezası verilir" kuralına göre sevk edildi.

Raporda Hüseyin Göçek'in, Sörloth'a VAR'ın uyarısıyla kırmızı kart verdiği vurgulanırken, şu ifadelere yer verildi:

"VAR hakemi sayın Bahattin Şimşek, pozisyonun VAR monitörüne giderek hakem tarafından izlenmesi hususunda öneride bulunmuştur. Bunun akabinde müsabaka hakemi pozisyonu VAR monitöründen izlemiş, Sörloth'un eli ile rakip takımın 8 numaralı oyuncusunu yüzünden şiddetli bir şekilde ittiğini tespit etmiştir. Bunun üzerine hakem, ilgili oyuncuyu daha önce vermiş olduğu sarı kartı iptal ederek aynı oyuncuyu yapmış olduğu şiddetli hareketinden dolayı kırmızı kartla oyundan ihraç etmiştir."

ADAMIN AYAĞINI GÖRDÜNÜZ MÜ?

Trabzonspor taraftarları ise Sörloth'a kırmızı kart anında yapılan ve ağır tahrik içeren hareketlerin görmezden gelinmesine isyan etti. Bordo-mavili taraftarlar, sosyal medyadan "Adalet istiyoruz", "Tekme atanın hiç mi suçu yok", "6 maç mı? Adam mı öldürdü", "İsterseniz Sörloth sezonu kapatsın", "Adamın ayağının halini gördünüz mü?" mesajlarını paylaştılar.

CEZADA İNDİRİM OLABİLİR

Trabzonspor Hukuk Kurulu da alınan bu karara çok sert tepki gösterdi. Bordo-mavili yönetimin, ağır tahrik unsurunun görmezden gelinmemesi gerektiğini savunmada vurgulayacağı öğrenildi. Disiplin talimatlarındaki maddelere göre tahrik unsurunun belirlenmesi durumunda oyuncuya verilecek ceza üçte biri oranında indirilebiliyor.

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