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Spor

Alexander Zverev, Japonya Açık'a erken veda etti

Alman tenisçi Alexander Zverev, Japonya Açık turnuvası ilk turunda Jordan Thompson'a elendi.

16 Ekim 2023 Pazartesi 18:45 - Güncelleme:
Alexander Zverev, Japonya Açık'a erken veda etti
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Alman tenisçi Alexander Zverev, katıldığı Japonya Açık turnuvasında ilk turda elendi.

Başkent Tokyo'nun ev sahipliği yaptığı Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 500 serisi turnuvasının tek erkekler ilk turunda, 3 numaralı seribaşı Zverev ile dünya 60 numarası Avustralyalı Jordan Thompson karşılaştı.

Thompson, 1 saat 35 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-3 ve 6-4'lük lük setlerle 2-0 mağlup ederek sürprize imza attı.

29 yaşındaki Thompson, sezonun ABD Açık yarı finalisti Ben Shelton ile Taro Daniel arasındaki eşleşmenin galibiyle ikinci turda karşılaşacak.

  • Alexander Zverev
  • Japonya Açık
  • tenisçi

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