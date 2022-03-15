Alexandru Cicaldau'nun kaderi belli oldu! Bütün Galatasaraylılar bu haberi bekliyordu

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau için İtalya Seri A ekibi Sampdoria devre girmişti. İtalyan kulüp Alexandru Cicaldau için sarı-kırmızılı kulübe 10 milyon euroluk teklifte bulunmuştu. İtalya basınının iddiasına göre Galatasaray bu teklifi reddetti.
Alexandru Cicaldau'nun menajeri Victor Becali, Sampdoria'nın oyuncuya gelen teklifin doğru olduğunu açıklamıştı. Ancak Galatasaray'ın gelen transfer teklifini reddettiği iddia edildi. Cicaldou sezon başında sarı kırmızılılara 6.5 milyon euro bonservisle katılmıştı.
Bu sezon sarı kırmızılılarda 33 maça çıkan Alexandru Cicaldau ligde 4 gol 2 asistlik performans gösterdi. Avrupa Ligi'nde 6 maça çıkan Romanyalı yıldız 1 gol atma başarısı gösterdi.
Star Gazetesi