Alexandru Cicaldau'nun kaderi belli oldu! Bütün Galatasaraylılar bu haberi bekliyordu

Star Gazetesi 15 Mart 2022 Salı 17:29 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 18:04

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau için İtalya Seri A ekibi Sampdoria devre girmişti. İtalyan kulüp Alexandru Cicaldau için sarı-kırmızılı kulübe 10 milyon euroluk teklifte bulunmuştu. İtalya basınının iddiasına göre Galatasaray bu teklifi reddetti.

İnanılmaz başarı! Hakan Çalhanoğlu Avrupa'yı fethetti

ALEXANDRU CİCALDAU TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Alexandru Cicaldau'nun menajeri Victor Becali, Sampdoria'nın oyuncuya gelen teklifin doğru olduğunu açıklamıştı. Ancak Galatasaray'ın gelen transfer teklifini reddettiği iddia edildi. Cicaldou sezon başında sarı kırmızılılara 6.5 milyon euro bonservisle katılmıştı.

CİCALDAU'NUN GALATASARAY KARNESİ

Bu sezon sarı kırmızılılarda 33 maça çıkan Alexandru Cicaldau ligde 4 gol 2 asistlik performans gösterdi. Avrupa Ligi'nde 6 maça çıkan Romanyalı yıldız 1 gol atma başarısı gösterdi.