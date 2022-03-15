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  • Alexandru Cicaldau'nun kaderi belli oldu! Bütün Galatasaraylılar bu haberi bekliyordu
Spor

Alexandru Cicaldau'nun kaderi belli oldu! Bütün Galatasaraylılar bu haberi bekliyordu

Alexandru Cicaldau için geçtiğimiz günlerde Sampdoria'nın devreye girdiği öne sürülmüştü. İtalyan basını Galatasaray'ın Alexandru Cicaldau'ya gelen 10 milyon euroluk transfer teklifini kabul etmediğini iddia etti. İşte detaylar...

Star Gazetesi15 Mart 2022 Salı 17:29 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 18:04
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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau için İtalya Seri A ekibi Sampdoria devre girmişti. İtalyan kulüp Alexandru Cicaldau için sarı-kırmızılı kulübe 10 milyon euroluk teklifte bulunmuştu. İtalya basınının iddiasına göre Galatasaray bu teklifi reddetti.

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ALEXANDRU CİCALDAU TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Alexandru Cicaldau'nun menajeri Victor Becali, Sampdoria'nın oyuncuya gelen teklifin doğru olduğunu açıklamıştı. Ancak Galatasaray'ın gelen transfer teklifini reddettiği iddia edildi. Cicaldou sezon başında sarı kırmızılılara 6.5 milyon euro bonservisle katılmıştı.

CİCALDAU'NUN GALATASARAY KARNESİ

Bu sezon sarı kırmızılılarda 33 maça çıkan Alexandru Cicaldau ligde 4 gol 2 asistlik performans gösterdi. Avrupa Ligi'nde 6 maça çıkan Romanyalı yıldız 1 gol atma başarısı gösterdi.

Star Gazetesi

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