Alexandru Cicaldau'dan Galatasaray'a ağır darbe! Daha taksiti bile bitmemişti

Galatasaray'a geldiği günden bu yana beklentileri bir türlü karşılayamayan Alexandru Cicaldau, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği simlerden biri oldu. Sarı-kırmızılıların 2021'in yazında kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau'nun maliyeti ise dudak uçuklattı.

ALEXANDRU CICALDAU, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Sarı-kırmızılılarda Alexandru Cicaldau, 2021'in yazında Universitatea Craiova büyük umutlarla kadroya katılmıştı. Ancak 25 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusunun performansı beklentilerin uzağında kaldı.

OKAN BURUK, BİLETİNİ KESTİ

Yeni sezon için birçok transfere imza atan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Alexandru Cicaldau'yu kadroda düşünmüyor. Yönetim Rumen oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirecek.

GALATASARAY'A MALİYETİ YÜKSEK OLDU

Alexandru Cicaldau'nun Galatasaray'a maliyeti oldu. Daha taksiti bile bitmeyen Rumen oyuncu için sarı-kırmızılılar 3 yıl içinde 6,5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini açıklamıştı. 25 yaşındaki orta saha Galatasaray'da yıllık ise 700 bin euro kazanıyor.

ALEXANDRU CICALDAU'NUN KARNESİ

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 40 resmi maçın 32'sinde ilk 11'de başlayan Alexandru Cicaldau toplam 2745 dakika süre aldı. 25 yaşındaki Rumen orta saha, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.