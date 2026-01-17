Alexandru Maxim: 3 puanı da alabilirdik

Gaziantep FK forması giyen Alexandru Maxim, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maxim'in Galatasaray maçı sonrası görüşleri şu şekilde:

"Takım arkadaşlarımla konuştum; bu akşamın keyfini çıkaralım dedim. Harika mücadele gösterdik. Kaliteli ayaklarımız eksikti, aramızda değildi. Takımdaki herkes hazır, bunu gösterdik. Bunu antrenmanlarda da gösteriyoruz. Güzel bir akşam oldu bizim için. Zor bir deplasmandı. 4 gün önce 10 kişi oynadık kupada. 3 puanı da alabilirdik, beraberlikle ayrılıyoruz. Takım ruhunu sahaya yansıttık."