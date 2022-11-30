Alexandru Maxim: Süper Lig zor bir lig, bazen küçük dediğiniz takımlar bile puan alabiliyor sizden

Rumen futbolcu, kulüp tesislerinde antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımda her şeyin iyi gittiğini söyledi.

Bir haftalık iznin kendileri için çok iyi geldiğini ifade eden Maxim, "Ailemizle zaman geçirme fırsatı bulduk, biraz futbolun dışında kaldık. Bizim için iyi oldu, bir anlamda biraz yenilendik. Onun haricinde burada her şey çok iyi gidiyor zaten." dedi.

Maxim, takımın son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

"Buna bir neden bulmak gerçekten çok zor, ben de bilmiyorum. Şu an için biz sadece işimize odaklandık. Bazen futbolun içinde böyle şeyler olabiliyor. Türkiye ligi gerçekten çok zor bir lig. Her maçı kazanmak çok kolay değil. Tamam, 4 maç iyi başladık, biz de kazanmak istiyorduk ama bazen mümkün olmayabiliyor. Bazen küçük dediğiniz takımlar bile puan alabiliyor sizden. Geçmişi fazla konuşmak istemiyorum ama geçmişe baktığımız zaman son dakikalarda puan kaybettiğimiz çok maç oldu. O puanları kaybetmesek daha yukarlarda olabilirdik çünkü son dakikalarda puan kaybımız fazla oldu. Onun haricinde şu an her şey çok iyi gidiyor. Geçmişi fazla konuşmuyoruz artık, çalışmalara başladık lige kadar iyi bir şekilde hazırlanmak istiyoruz."

Maxim, kendi performansıyla ilgili soruyla ilgili şunları söyledi:

"Şu an kendi işime odaklanmış bulunuyorum. Tabi her hafta takıma yardım etmek istiyorum ama bazen bu mümkün olmayabiliyor. Aslında ben kendi performansımın dışında takım performansından bahsetmek istiyorum. Tabi ben iyi olduğum zaman takımda iyi oluyor, takım iyi olduğu zaman ben de iyi oluyorum. Herkesin benden beklentisi tabi ki yüksek, gol atmam, asist yapmam gibi ama tabi benim için önemli olan kolektif başarı, takımın başarısı. Takım kazandığı zaman hepimiz kazanıyoruz zaten. Bu yönde performansımı arttırmak için çalışıyorum."