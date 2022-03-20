Alexandru Maxim: Takım olarak yıldızlaştık

20 Mart 2022 Pazar 18:38 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 18:38

1 gol ve 2 asistle yıldızlaşan Gaziantep FK'nın hücum oyuncusu Alexandru Maxim, Galatasaray'ı 3-1 yendikleri maç sonrası konuştu.

Maçı değerlendiren Maxim, "Yıldızlaştım ama takım, her zaman benim önümde. Takım olarak yıldızlaştık. İlk yarıda golü yememize rağmen çok savaştık. Kazanmamızın sebebi de buydu. Sahada çok agresiftik. Şanssız gol yedik ama şanslı bir gol attık ilk yarının sonunda." dedi.

6 maç sonra kazanmalarını yorumlayan Rumen yıldız, "Takım olarak son haftalarda istediğimiz sonuçları alamıyorduk. Sistemle değil bireysel performanslarla ilgiliydi. Bugün iyi oynadık ve kazandık." sözleriyle konuşmasını noktaladı.