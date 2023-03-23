Alexandru Maxim: Transfer durumuna sezon sonunda bakacağız

Spor Toto Süper Lig'de milli takım arasından sonra Fenerbahçe ile derbi mücadelesinde karşılaşacak Beşiktaş'ta Alexandru Maxim açıklamalarda bulundu.

Rumen futbolcu, kariyerine Türkiye'de devam etmek istediğini belirterek Beşiktaş'ın istemesi durumunda seve seve kalabileceği söyledi.

Alexandru Maxim'in basın toplantısından öne çıkan demeçleri şu şekilde:

"Ben her zaman sahaya odaklandım, transferler benim işim değildi. Başka kulüpler de istedi ama ben Beşiktaş'ı tercih ettim. Burada olmaktan çok mutluyum ve Beşiktaş'ın ilgisini görmek güzel. Depremden sonra kulübüm ligden çekilince Beşiktaş forması giyme şansı oldu.

"TRANSFER DURUMUNA SEZON SONUNDA BAKACAĞIZ"

Transfer konusu benim elimde değil. Beşiktaş büyük bir kulüp ve burada devam etmek isterim. Transferim hakkında bir şey diyemem. Bu durumu kulüplerin görüşmesi gerek. Şu anda ben haftaya oynanacak derbiye ve sezonu nasıl bitireceğime odaklıyım. Transfer durumuna sezon sonunda bakacağız.

İlk 11 için acele etmiyorum, sabırlıyım. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Karar hocamızın. 3 dakika, 5 dakika ne kadar olursa olsun hedefim her zaman takıma katkı sağlayıp 3 puanın alınmasına yardımcı olmak.

"BİRKAÇ YIL DAHA TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTERİM"

İspanya'da, Romanya'da ve Almanya'da oynadım. Türkiye farklı bir lig. Burada olmak güzel. Geleceğimi burada görüyorum. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğim. Birkaç yıl daha Türkiye'de oynamak isterim."

Hedefim her oynadığım yerde aynı performansı sergilemek. Her zaman gol ya da asist olarak takıma katkı vermek. Beşiktaş olarak her zaman şampiyonluk ve Avrupa hedefi olan bir takımız. Benim de amacım bu hedefleri gerçekleştirmek.

"DERBİ ATMOSFERİ FARKLI OLACAK"

Takım arkadaşlarım umarım milli takımlardan sağ salim döner. Fenerbahçe stadını biliyorum ama derbi farklı bir atmosfer olacak. Umarım 3 puanı kazanırız. Taraftarımız her maçta bizi çılgınca destekliyor, onlar için galip gelmek istiyoruz.

"BEŞİKTAŞ KALMAMI İSTERSE KALIRIM"

Tekrar söylüyorum, burada kalmayı istiyorum. Geleceğe değil şu ana odaklıyım. Beşiktaş benim kalmamı isterse seve seve burada kalmayı isterim. Şu anda odaklandığım tek konu Fenerbahçe derbisi."