Alex’in veliahtı Gustavo
TEKNİK direktör Ersun Yanal’ın ısrarla alınmasını istediği Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustovo uzun süren pazarlıklar sonucu Marsilya’dan transferin son gününde Sarı-Lacivertli renklere bağlanmıştı.
Ön libero olmasına rağmen oyunun hem defansif hem de ofansif yönünü çok iyi oynayan Gustavo’ya teknik patron Ersun Yanal’ın yeni Alex de Souza diye baktığı belirtildi. Akın kesmede ve top kapmada usta olan 32 yaşındaki Sambacı’nın gol yollarını açmadaki maharetinin Alex kadar iyi olduğu da vurgulandı. 4 yıl Fenerbahçe’de top koşturacak olan Gustavo, “Benden beklentilerin büyük olduğunu biliyorum. Karşılığını vermek için çok çalışacağım. Bu kulübün efsaneleri arasına girmek istiyorum” dedi.
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