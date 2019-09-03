28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7274
  • 6,2861
  • 284.899
  • 98826.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Alex’in veliahtı Gustavo

TEKNİK direktör Ersun Yanal’ın ısrarla alınmasını istediği Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustovo uzun süren pazarlıklar sonucu Marsilya’dan transferin son gününde Sarı-Lacivertli renklere bağlanmıştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ön libero olmasına rağmen oyunun hem defansif hem de ofansif yönünü çok iyi oynayan Gustavo’ya teknik patron Ersun Yanal’ın yeni Alex de Souza diye baktığı belirtildi. Akın kesmede ve top kapmada usta olan 32 yaşındaki Sambacı’nın gol yollarını açmadaki maharetinin Alex kadar iyi olduğu da vurgulandı. 4 yıl Fenerbahçe’de top koşturacak olan Gustavo, “Benden beklentilerin büyük olduğunu biliyorum. Karşılığını vermek için çok çalışacağım. Bu kulübün efsaneleri arasına girmek istiyorum” dedi.

Hizbullah, vurduğu İsrail askeri aracının görüntülerini yayınladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bitcoin 10 bin 500 doları aştı

Bitcoin 10 bin 500 doları aştı

Başkan Erdoğan’dan maç yorumu: Bize yaşattığınız gurur yeter

Başkan Erdoğan’dan maç yorumu: Bize yaşattığınız gurur yeter

Husiler, Suudi Arabistan'a SİHA ile saldırdı

Husiler, Suudi Arabistan'a SİHA ile saldırdı

12 dev adam ABD'ye diş geçiremedi

12 dev adam ABD'ye diş geçiremedi

DEAŞ terörü tekrar hortladı

DEAŞ terörü tekrar hortladı

Johnson çoğunluğu kaybetti: İngiltere erken seçime mi gidecek?

Johnson çoğunluğu kaybetti: İngiltere erken seçime mi gidecek?

'Bahçemde define var'

'Bahçemde define var'

Hurda malzemelerle drone yaptı

Hurda malzemelerle drone yaptı
 

POPÜLER HABERLER

HDP binası önünde bekleyen aile böyle isyan etti: Senin oğlun hangi özel okulda?

HDP binası önünde bekleyen aile böyle isyan etti: Senin oğlun hangi özel okulda?

En tehlikeli Selfie'ler

En tehlikeli Selfie'ler

Ektiği tohum 1 metreye ulaşınca paniğe kapıldı

Ektiği tohum 1 metreye ulaşınca paniğe kapıldı

Türkiye'de forma giymiş dünya yıldızı forvetler

Türkiye'de forma giymiş dünya yıldızı forvetler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA