Alex’in veliahtı Gustavo

Ön libero olmasına rağmen oyunun hem defansif hem de ofansif yönünü çok iyi oynayan Gustavo’ya teknik patron Ersun Yanal’ın yeni Alex de Souza diye baktığı belirtildi. Akın kesmede ve top kapmada usta olan 32 yaşındaki Sambacı’nın gol yollarını açmadaki maharetinin Alex kadar iyi olduğu da vurgulandı. 4 yıl Fenerbahçe’de top koşturacak olan Gustavo, “Benden beklentilerin büyük olduğunu biliyorum. Karşılığını vermek için çok çalışacağım. Bu kulübün efsaneleri arasına girmek istiyorum” dedi.