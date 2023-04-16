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Spor

Alexis Perez'den Giresunspor'a kötü haber

Giresunspor'un Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor'u konuk ettiği maçta sakatlanan Alexis Perez'in sağ dirseğinde kırıklı çıkık tespit edildiği yeşil-beyazlı kulüp tarafından açıklandı.

IHA16 Nisan 2023 Pazar 20:57 - Güncelleme:
Alexis Perez'den Giresunspor'a kötü haber
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Giresunspor'un Sivasspor'u 1-0 yenerek 11 maç sonra 3 puan mutluluğu yaşadığı karşılaşmada sakatlanan Kolombiyalı stoper Alexis Perez'in sağ dirseğinde kırıklı çıkık tespit edildiği bildirildi.

Yeşil beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında, 16 Nisan Pazar günü D.G. Sivasspor ile oynadığımız karşılaşmanın 13. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Alexis Perez'in yapılan ilk tetkikleri sonucunda sağ dirseğinde kırıklı çıkık tespit edilmiştir, oyuncumuz operasyon için sponsor hastanemiz Liv Hospital'a sevk edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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