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Spor

Inter Alexis Sanches'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor

İtalya Seri A ekiplerinden Inter'de kiralık olarak forma giyen Alexis Sanchez'e sürpriz bir talip var. Şilili futbolcuya yine İtalya Seri A ekiplerinden Roma talip oldu.

03 Mayıs 2020 Pazar 19:11 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 19:12
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La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Roma, Nicolò Zaniolo'nun sakatlıktan nasıl döneceğini kestiremediği ve takımda kiralık olarak forma giyen Henrikh Mkhitaryan'ın geleceğinin belli olmaması sebebiyle Şilili yıldız Alexis Sanchez'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Kiralık anlaşmasına opsiyon eklemek isteyen İtalyan ekibi, 32 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmakta baya bir istekli.

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Öte yandan gelen haberlere göre İngiliz temsilcisi Manchester United, Haziran 2022'de sözleşmesi bitecek olan oyuncuyu elden çıkarmaya istekli. Gösterdiği performans nedeniyle hayal kırıklığı yaratan oyuncuyu takımda görmek istemeyen kırmızı şeytanlar, oyuncunun kiralanması için Roma kulübüyle anlaşması bekleniyor.

Alexis Sanchez, bu sezon Inter formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 15 maçta 1 gol, 3 asistlik bir performans gösterdi.

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