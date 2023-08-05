Alexis Sanchez'in arkadaşından transfer açıklaması

Marsilya ile sözleşmesi biten ve geleceği merak konusu olan Alexis Sanchez için yeni bir transfer açıklaması geldi.

Sanchez ile Şili Milli Takımı'nda birlikte forma giyen Mauricio Pinilla, deneyimli isimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Pinilla, ESPN'e verdiği demeçte Sanchez'in geleceği için, "Pazartesi günü Sanchez'in geleceği hakkında haberleriniz olacak" sözlerini kullandı.

Pinilla, Sanchez'in kariyerine Avrupa'da devam edeceğini, Suudi Arabistan veya Amerika'ya transfer olmayacağını aktardı. Pinilla ayrıca Sanchez'in yeni adresinin 5 büyük ligden biri olduğunu öne sürdü.

34 yaşındaki Alexis Sanchez'in adı Türkiye'den de Galatasaray ve Beşiktaş ile anılmıştı.