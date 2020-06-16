Alexsander Sörloth: ''Gollerimle döndüm''

16 Haziran 2020 Salı 23:17 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 23:17

Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, Fenerbahçe maçının ardından yayıncı kuruluş ATV'ye konuştu.

Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, verdiği röportajda, "Golcüler bazen atamaz, ben de onu yaşadım ama bu maçta gollerimle döndüm." ifadelerini kullandı.

"FİNALDEYİZ, DEVAMI GELECEK"

"Ekuban harika performans sergiledi, bana şanslar yarattı." diyerek sözlerini sürdüren Norveçli oyuncu, "Taraftarlarımızı sevindirebildiysek ne mutlu bize. Finaldeyiz, devamı gelecek." sözleriyle konuşmasını noktaladı.