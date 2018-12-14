Alex'ten Ersun Yanal paylaşımı! 'Her zaman destekteyim'
Fenerbahçe'nin Ersun Yanal'ı resmen açıklamasının ardından sarı-lacivertli ekibin efsane futbolcusu Alex de Souza'dan destek mesajı geldi.
Fenerbahçe'nin sabah saatlerinde teknik direktörlüpe Ersun Yanal'ın getirildiğini resmen açıklamasının ardından Alex'den de ilk yorum geldi.
Alex: Her zaman destekteyim
Alex de Souza resmi sosyal medya hesaplarından Ersun Yanal fotoğrafıyla birlikte 'Bol şans dilerim ve umarım çalışmasının karşılığını en iyi şekilde alır. Kulübe geri dönüşün hayırlı olsun, her zaman destekteyim' yazdı.
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