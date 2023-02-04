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Spor

Alfons Groenedijk: Bu tip maçlarda önemli olan 3 puandır

Süper Lig'in 23. haftasında evinde Gaziantep FK'yı 1-0 yenen Antalyaspor'da teknik sorumlu Alfons Groenedijk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA4 Şubat 2023 Cumartesi 22:45 - Güncelleme:
Alfons Groenedijk: Bu tip maçlarda önemli olan 3 puandır
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FTA Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenedijk, Gaziantep FK maçının ardından altın değerinde 3 puan kazandıklarını belirterek, "Fredy attı, 3 puan geldi." dedi.

Süper Lig'in 23. haftasında FTA Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Groenendijk, kazanmaları gereken bir karşılaşmayı kazandıklarının altını çizdi.

Altın değerinde bir 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını kaydeden Groedendijk, "Takımımı tebrik ediyorum. Tek hedef 3 puandı, amacımız oydu, buna ulaştık. Bu tip maçlarda önemli olan 3 puandır. Burada oynamak istediğimiz oyun mantalitesini sahaya yansıtamadık. Fredy attı, 3 puan geldi. Nasıl oldu bu akşam kazandık, bilmiyorum. Detaylı şekilde cevabını kendime veremediğimi düşünüyorum. Sahada sadece mücadele, azim, hırs vardı. İstediklerimizi oyuna yansıtamadık. Skor hanesine bir gol attık. Bu 3 puan bize özgüven ve galibiyet serisinin başlangıcı olacaktır. Gol yemeden kazanmak ayrıca önemliydi." diye konuştu.

Groenendijk, sakat oyuncuların gelmesiyle iki günlük iznin ardından daha iyi bir şekilde Kasımpaşa maçına hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.

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