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Spor

Alfons Groenendijk: Bir türlü istediğimiz seviyeye ulaşamadık

Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Antalyaspor'da teknik sorumlu Alfons Groenendijk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA24 Ekim 2021 Pazar 19:17 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 19:17
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Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybeden Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, yedikleri ilk golün ardından toparlanamadıklarını söyledi.

Groenendijk, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, karşılaşmaya iyi başladıklarını kaydetti.

İlk 20 dakikada her şeyin planlı gittiğini, baskılı ve istekli oyunu sahaya yansıttıklarını dile getiren Groenendijk, basit bir bireysel hatadan ilk golü yediklerini aktararak, "İlk golden sonra anlamadığımız şekilde öz güven kaybı yaşadık. Bu durum, takımımızdaki 7-8 oyuncuya yansıdı. İnancını, öz güvenini kaybeden oyuncuları bir türlü maça geri getiremedik. Bu durum bizim başımızı ağrıttı." diye konuştu.

Başakşehir'in daha kaliteli oyun sergilediğine dikkati çeken Groenendijk, "İkinci yarıya herkesin beklediği üzere daha baskılı, istekli ve azimli şekilde girmek istedik. Ancak bir türlü istediğimiz seviyeye ulaşamadık. Attığımız gol de son dakikada geldiği için bir işimize yaramadı. Önümüzdeki maçlara çok çalışarak, kendimizi geliştirerek, hatalardan ders çıkartarak hazırlanacağız. Rakibi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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