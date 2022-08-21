Alfons Groenendijk: Boksör gibi rakibini yere seren bir Antalyaspor vardı

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Trabzonspor'u 5-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Groenendijk yaptığı açıklamada, "Öncelikle kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Bizim açımızdan inanılmaz bir maçtı. Taraftarımız inanılmaz bir destek verdi. Tam devreye girecekken rakibin attığı bir gol bizi tereddütte bıraktı." dedi.

İkinci yarı takımını boksöre benzeten tecrübeli hoca, "Bunun üstünden gelebilecek bir motivasyonla oyuncuları devre arasında hazırladık. Oyun 2-2 olduktan sonra nakavttan dönen bir boksör gibi rakibini yere seren bir Antalyaspor vardı sahada. İnanılmaz bir başarı öyküsüne imza attık." şeklinde konuştu.

Alfons Groenendijk ayrıca, "Gökdeniz'e ayrı bir parantez açmak istiyorum. Sonradan oyuna girip takıma bu şekilde katkı vermesi çok önemli. Son şampiyona 5 gollü bir galibiyet yaşatmak gurur verici bir şey. Trabzonspor'a Kopenhag'a karşı başarılar diliyorum." diyerek sözlerini noktaladı.