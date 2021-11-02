Alfons Groenendijk: Bu üç puan bize özgüven ve güç katacaktır

2 Kasım 2021 Salı 00:06 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 00:06

Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk , GZT Giresunspor'un maça kendilerinden daha iyi başladığını kaydederek, şunları aktardı:

"Öndeki hareketsizliğimizden kaynaklanan bazı sorunlar dolayısıyla rakibe daha çok top verdik. İlk yirmi dakika rakip bizden üstün oynadı. Bu periyotta gol yemediğimiz için memnunuz. Çünkü dediğim gibi rakip bizi baskı altına aldı. Tam bunaldığımız dakikalarda attığımız gol, aslında dakika olarak çok önemliydi. Çünkü bu bütün takımı hem defansif, hem ofansif anlamda olumlu etkiledi ve ilk yarının sonuna devreye bu şekilde 1-0 önde girdik."

İkinci yarıya iki değişiklikle başladıklarını, atılan ikinci golün kendilerini rahatlattığına işaret eden Groenendijk,"Tam yine rakibin bizi baskı altına alacağı dakikalarda 2. golü bulduk ve bu rahatlamamızı sağladı. Genel anlamda maçta ofansif ve defansif anlamda daha iyi oynadığımızı maça hükmeden tarafın biz olduğumuzu söyleyebilirim. Daha çok skor üretebilirdik. Kolay fırsatları harcadık. Gelen üç puanla çok mutluyuz. Bu üç puan bize özgüven ve güç katacaktır. bu galibiyetle önümüzdeki haftalarda daha iyi performans göstereceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.