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Spor

Alfons Groenendijk: Daha fazlasını hak etmiştik ama olmadı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-1'lik skorla mağlup olan Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk maç sonu açıklamalarda bulundu.

AA6 Mayıs 2023 Cumartesi 22:44 - Güncelleme:
Alfons Groenendijk: Daha fazlasını hak etmiştik ama olmadı
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlu Alfons Groenendijk, "Kaliteli bir rakibe karşı oynadık ve üzerine de kırmızı kart gelince oldukça zorlayıcı bir müsabaka oldu. Bugün daha fazlasını hak etmiştik ama olmadı." dedi.

Groenendijk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hayat kırıklığı yaratan bir gece yaşadıklarını söyledi.

İlk yarıda defansif olarak iyi duruş sergileyen, rakibe şans vermeyen bir Antalyaspor'un sahada olduğuna dikkati çeken Groenendijk, "Golü de attık ve devreye önde girdik. İkinci yarı da yine oyun kontrolü bizdeydi. Bu şekilde üst seviye takımlara karşı mücadele ettiğinizde detaylar maç skoru için belirleyici olabiliyor. Bu detay ikinci golü atmaktı. Bunda muvaffak olamadık." dedi.

Kornerden goller yediklerine işaret eden Groenendijk, "Kornerlerde defans olarak topa müdahale bile edemeyen bir oyuncu grubu vardı sahada. Daha sert ve agresif olmalıydık. Karşı rakibe çalınan düdükler vardı. Yediğimiz golde korner kararı değil aut kararı olmalıydı. Kaliteli bir rakibe karşı oynadık ve üzerine de kırmızı kart gelince oldukça zorlayıcı bir müsabaka oldu. Bugün daha fazlasını hak etmiştik ama olmadı." diye konuştu.

Groenendijk, karşılaşmada talihlerin kendilerinden yana olmadığını da vurguladı.

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