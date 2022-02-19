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Spor

Alfons Groenendijk: Dönüş yolunda 3 puanın tadını çıkaracağız, eğleneceğiz

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, 2-1 galip ayrıldıkları Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşmasında aldıkları 3 puanın takımını düşme hattından uzaklaştırdığını belirtti.

AA19 Şubat 2022 Cumartesi 17:35 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 17:35
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Groenendijk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Oyun içinde yaptıkları tercihler, takım performansı ve futbollarının bu maçta beklentinin altında kaldığını dile getiren Groenendijk, şöyle konuştu:

"90 dakika genelinde seviyemizin altında oynadığımız bir maç çıkardık. Skordan tabii ki memnunuz. Şu anda dönüş yolunda alınan 3 puanın tadını çıkaracağız, eğleneceğiz. Ancak iç saha performansımız ile karşılaştırdığımızda iç sahadaki performansımız daha iyi, hem futbol olarak çok daha iyi bir görüntü veriyoruz. Bunu dış sahaya da yansıtıp istikrarlı bir şekilde ilerlemek için kendi kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Futbol anlamında takımın katedeceği daha çok yol olduğunu düşünüyorum. Alınan 3 puanın düşme hattından bizi uzaklaştırdığını düşünüyorum."

Groenendijk, yarından itibaren cuma günü oynayacakları Adana Demirspor karşılaşmasına konsantre olacaklarını kaydetti.

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