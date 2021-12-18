Alfons Groenendijk: Hayal kırıklığı diye tabir edebileceğim bir maç

18 Aralık 2021 Cumartesi 19:12 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 19:12

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Fraport Tav Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılamanın ardından Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Konyaspor'un zorlu bir rakip olduğunu belirten Fraport Tav Antalyaspor teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, "Antalya'ya en az bir puanla dönmeyi amaçlıyorduk. Maçın gidişatına göre tabii ki üç puan için geldik ancak puanla dönebilirdik. Üzülmeye maalesef ki zamanımız yok. Çünkü önümüzde Kasımpaşa maçı var. İlk yarıyı değerlendirecek olursak iyi başladık. Birkaç pozisyon da yakaladık. Ancak bunları kullanamadık. İkinci yarı ise gereken planları yaptık. Ancak onu oyuna yansıttığımızı düşünmüyorum. Onlar çok yoğun şekilde üzerimize geldiler ve oyuna giren M'poku önemli katkı sağladı. Savunmada bazı güçlükler çektik diyebilirim. Üzüldüğüm başka bir nokta Trabzonspor'a karşı izlettirdiğimiz futbolu maalesef bugün sahaya yansıtamamış olmamızdır. Taçtan gol yedik. Bu da kabul etmesi zor bir durum. Çünkü duran toptan ve olmaması gereken bir dakikada bu şekilde gol yerseniz sonuç maalesef üzücü olacaktır. Hayal kırıklığı diye tabir edebileceğim bir maç. Ancak bunlar futbolda var. Dediğim gibi üzülmeye de pek fazla zamanımız yok. O yüzden hemen başımızı kaldırıp iki gün sıkı şekilde hazırlanıp üçüncü gün salı günü Kasımpaşa'ya karşı gereken futbolu izlettirmek için çalışacağız." dedi.