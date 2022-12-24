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Spor

Alfons Groenendijk: Hayal kırıklığına yol açan bir sonuç

Süper Lig'in 15. haftasında evinde MKE Ankaragücü'ne 2-0 yenilen Antalyaspor'da teknik sorumlu Alfons Groenendijk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA24 Aralık 2022 Cumartesi 00:14 - Güncelleme:
Alfons Groenendijk: Hayal kırıklığına yol açan bir sonuç
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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 2-0 yenilen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, Dünya Kupası arasından sonra iç sahadaki ilk maçlarını kaybetmenin hayal kırıklığını yaşadıklarını söyledi.

Groenendijk, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri açısından üzgün bir akşam olduğunu belirtti.

Hollandalı teknik adam, "Bizim için hayal kırıklığına yol açan bir sonuç. Mücadeleye puanlar için başlamıştık. Ortada bir maçtı. Ancak zemin çok kötüydü. İlk golü atanın avantaj sağlayacağı bir maçtı, öyle de oldu. Taç atışından sonra gelen gol var. Bizi mağlubiyete düşüren. Oyuncularımıza rakibin bu tarz gol attığını göstermemize rağmen bu şekilde gol yemek çok üzücü." değerlendirmesinde bulundu.

Groenendijk, sakat ve cezalı oyuncuların kendilerini zora soktuğunu ifade etti.

Gelecek hafta Medipol Başakşehir maçının kolay olmayacağını dile getiren Groenendijk, "Daha önce rakibimizi deplasmanda yendik. Başakşehir deplasmanına yine galibiyet için gideceğiz." dedi.

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