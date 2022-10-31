Alfons Groenendijk: İyi bir ivme yakaladık

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Demir Grup Sivasspor'u 2-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Groenendijk, karşılaşmanın ardından Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki başarısından dolayı Sivasspor'u tebrik etti.

Sivasspor'un bu sezon zorlu bir fikstüre girdiğini ve doğru bir zamanda bu deplasman maçını oynadıklarını aktaran Groenendijk, "Hafta içerisinde çok iyi hazırlanmıştık ve rakibimize oranla daha fazla çalışma süremiz vardı. Takım defansı olarak çok iyi duruş sergilediğimizi düşünüyorum. Ancak öndeki üçlüye ayrı bir paragraf açacağım, çok iyi mücadele ettiler. Kendilerinden istediğimiz takım savunması anlamında bütün unsurları harfiyen yerine getirip, çok katkı sağladılar." dedi.

Oyuncuları Haji Wright'ın takım defansını rahatlatan bir oyun sergilediğini dile getiren Groenendijk, 8 gole ulaşmasından dolayı futbolcuyu tebrik etti.

"İYİ BİR İVME YAKALADIK"



Takım sergilediği performansın önemli olduğunu belirten Groenendijk, şunları kaydetti:

Kollektif anlamda nasıl ve neler yapabileceğimiz önemliydi. Oynayan her bir oyuncunun iyi bir performans ortaya koyduğunu düşünüyorum. Rakibe 90 dakika boyunca net gol pozisyonu vermediğimizi düşünüyorum. Kendi açımızdan bakacak olursak üst üst iki galibiyet. İyi bir ivme yakaladık. Deplasmandaki bu sonucu çok iyi bir galibiyet olarak tabir edeceğiz. İyi ivmeyi önümüzdeki Fatih Karagümrük maçına yansıtıp, o maçtan da 3 puanla ayrılma hedefindeyiz.

Groenendijk, Sivasspor'un fikstür açısından dezavantajlı durumda olduğunu ve 1 haftada üç maç yaptığını vurgulayarak, "Bu ikinci maç oldu, üç gün sonra Avrupa'da bir maçları daha var. Bir çok oyuncu bu fikstürde zorlanabilir. Biz bunları da hesaba katarak hafta içi ona göre hazırlandık." açıklamasında bulundu.

Sahada boş alan bırakmadıklarını aktaran Groenendijk, "Çünkü boş alan bıraksaydık, çok tehlikeli silahlara sahip olabilirlerdi. O yüzden takım savunması anlamında müthiş bir duruş sergilediğimizi düşünüyorum. Bu şansı kendilerine vermedik. Kendi futbolumuzu saha yansıtmaya çalıştık ve rakibe de önlem aldık. Çok iyi bir galibiyet aldık." diye konuştu.