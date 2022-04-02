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Spor

Alfons Groenendijk: İyi gidişatın zevkine varıp keyfini çıkaralım

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-1 yenen Antalyaspor'da teknik sorumlu Alfons Franciscus Groenendijk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA2 Nisan 2022 Cumartesi 18:58 - Güncelleme: 2 Nisan 2022 Cumartesi 18:58
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Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk, güzel bir maçtan 3 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, "44 puan yeterli görünebilir ama bizim taraftarımıza ve şehrimize daha fazlasını yaşatma isteğimiz var." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta maçında Antalyaspor, deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Franciscus Groenendijk, açıklamalarda bulundu.

Groenendijk, "Başarılı gidişatımız devam ediyor. Güzel bir maçı geride bıraktık ve 3 puanı aldık. Kendimiz, eleştirecek olursak; rakibi doksan dakika hayatta tutan bizdik. Elimizde gelen fırsatları kaçırmaksak ilk yarıda fişi çekebilirdik. Bunu yapamadık ve rakip bu yüzden üzerimize geldi. 3 puan almak en önemlisiydi. 44 puan yeterli görünebilir ama bizim taraftarımıza ve şehrimize daha fazlasını yaşatma isteğimiz var. Bunun için savaşmaya devam edeceğiz. Bulunduğumuz noktayı yeterli görmüyorum. Şimdilik 3 puan ve iyi gidişatın zevkine varıp keyfini çıkaralım. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Hatay maçına konsantre olacağız. O maçın ardından da kalan 7 haftanın bize neler getireceğini göreceğiz." diye konuştu.

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