Alfons Groenendijk: Kendi kendimize attırdığımız 3 golle yenildik

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlu Alfons Groenendijk, özellikle yenilen gollere dikkati çekti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Groenendijk, İstanbul'a Galibiyet için geldiklerini ancak üzgün ayrılacaklarını söyledi.



Groenendijk, "Kendi kendimize attırdığımız 3 golle yenildik. Komedi filmi gibi. Çok komik, hatta trajikomik goller yedik. Kabul edilemez, tolere edilemez gollerdi. Bu nedenle takımıma sinirliyim. Bu mağlubiyeti unutup, yola devam etmemiz gerekiyor. Cuma günü Kayserispor ile sahamızda maçımız var. Burada yenilgiyi hak ettik. Sahada kazanmak için mücadele eden oyuncu grubuna ihtiyacım var. En azından maç kaybettirmeyecek oyuncu grubuna ihtiyacım var. Futbol kazanma odaklı bir spordur. Sahada kazanmadıkça bu durumdan kurtulmamız zor görünüyor." ifadelerini kullandı.