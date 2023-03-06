İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2023 Pazartesi / 14 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8847
  • EURO
    20,1752
  • ALTIN
    1121.11
  • BIST100
    5392.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Alfons Groenendijk: Kendi kendimize attırdığımız 3 golle yenildik
Spor

Alfons Groenendijk: Kendi kendimize attırdığımız 3 golle yenildik

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Antalyaspor'da teknik sorumlu Alfons Groenendijk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA6 Mart 2023 Pazartesi 23:14 - Güncelleme:
Alfons Groenendijk: Kendi kendimize attırdığımız 3 golle yenildik
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlu Alfons Groenendijk, özellikle yenilen gollere dikkati çekti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Groenendijk, İstanbul'a Galibiyet için geldiklerini ancak üzgün ayrılacaklarını söyledi.

Groenendijk, "Kendi kendimize attırdığımız 3 golle yenildik. Komedi filmi gibi. Çok komik, hatta trajikomik goller yedik. Kabul edilemez, tolere edilemez gollerdi. Bu nedenle takımıma sinirliyim. Bu mağlubiyeti unutup, yola devam etmemiz gerekiyor. Cuma günü Kayserispor ile sahamızda maçımız var. Burada yenilgiyi hak ettik. Sahada kazanmak için mücadele eden oyuncu grubuna ihtiyacım var. En azından maç kaybettirmeyecek oyuncu grubuna ihtiyacım var. Futbol kazanma odaklı bir spordur. Sahada kazanmadıkça bu durumdan kurtulmamız zor görünüyor." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.