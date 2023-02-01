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Spor

Alfons Groenendijk: Kötü oynadığımızı kesinlikle düşünmüyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 yenilen Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, rakipleri karşısında kötü oynamadıklarını söyledi.

AA1 Şubat 2023 Çarşamba 23:20 - Güncelleme:
Alfons Groenendijk: Kötü oynadığımızı kesinlikle düşünmüyoruz
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Groenendijk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı kesinlikle takımın oyunundan memnun olmadığını belirterek, "Kötü organizasyonlarla başladık, uzun topa yöneldik. Bu da rakibin işini kolaylaştırdı. Üçüncü bölgede fiziksel üstünlüğü olan oyuncular yoktu, rakibe çok top kaybı yaptık. Oyun, aleyhimize gelişti ve rakibimiz, devreye 1-0 önde girdi." dedi.

Devre arasında soyunma odasında oyuncularla konuşma yaptıklarını ve neler uygulamaları gerektiğini ilettiklerini kaydeden Groenendijik, şunları söyledi:

"Ortada maçtı. Bir gol atıp beraberliği kazanabileceğimiz maçtı. 90. dakikada penaltı pozisyonu var. VAR'a gidilse kanımca penaltı verilirdi. Buna gidilmedi ve fırsattan yararlanamadık. İkinci gol Trabzonspor'un galibiyetini perçinledi. Kötü oynadığımızı kesinlikle düşünmüyoruz. Sağlıklı şekilde eve döneceğiz. Ceza veya sakatlıkla karşılaşmadık. Daha fazla opsiyon kullanacağız Gaziantep FK maçında. Kesinlikle 3 puan parolasıyla çıkıp almamız gereken bir maç oynayacağız. Bu maçtan çıkacak dersler ve olumlu notlarla Antalya'ya dönüyoruz."

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