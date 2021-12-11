Alfons Groenendijk: Ligin liderini hak ederek yendik

11 Aralık 2021 Cumartesi 22:49 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 22:49

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yenen Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, lider Trabzonspor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Groenendijk, kendileri açısından çok güzel bir gece olduğunu belirtti.

"Ligin liderini hak ederek yendik." ifadesini kullanan Groenendijk, şunları kaydetti:

"Birçok fırsat yakaladık. Hak ederek bir galibiyet aldık. Zorlu bir rakibe karşı oynadığımızı biliyorduk. Hiçbir maçı kazanmak kolay değil. Böyle zorlu bir maçı kazanan oyuncularımızın ayrıca tebrik edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Geçen haftanın rövanşını aldık diyebiliriz. Kayseri deplasmanındaki oyunumuzla bu geceki oyunumuz arasında fark var. Kendi hatamızı cezalandırıp nasıl kazanmamız gerektiğini göstererek kendi kendimizi onure ettik. Ayaklarımız yere sağlam basmalı. Bugün eğlenelim, keyfini çıkaralım ama yarın itibarıyla Konyaspor maçına hazırlanalım."