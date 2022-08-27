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  • Alfons Groenendijk: Tam konsantre olamadık ve rakip cezamızı kesti
Spor

Alfons Groenendijk: Tam konsantre olamadık ve rakip cezamızı kesti

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 5-2 yenilen Antalyaspor'da teknik sorumlu Alfons Groenendijk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

27 Ağustos 2022 Cumartesi 00:04 - Güncelleme:
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Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Gaziantep FK'ya mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Groenendijk yaptığı açıklamada, "İlk yarı bittiğinde 2-1 önde girdik. Bizi sıkıntıya sokacak bir durum yoktu. Bir golümüz verilmedi. Onun analizini sonra yapacağız." dedi.

Alfons Groenendijk ayrıca, "Bir takım kaybettiğinde hoca veya oyuncu kaybetmiyor. Hepimiz kaybettik. Nerede hata yaptığımıza bakacağız. Futbolda bu tür sonuçlar olabiliyor. Tam konsantre olamadık ve rakip cezamızı kesti. Hafta içi analizlerimizi yapacağız. Önümüzdeki haftalarda yine kazanmak için çalışacağız. Rakibi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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