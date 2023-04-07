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Spor

Alfons Groenendijk: Taraftara galibiyet hediye etmek için daha sık çalışacağız

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelen Antalyaspor maçı 1-1'lik skorla tamamladı. Maçın ardında Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk açıklamalarda bulundu.

IHA7 Nisan 2023 Cuma 23:59 - Güncelleme:
Alfons Groenendijk: Taraftara galibiyet hediye etmek için daha sık çalışacağız
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Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Konyaspor karşısında aldıkları beraberliğin kendileri açısından iyi bir sonuç olduğunu ifade ederek, "Puana ihtiyacımız olan bir dönemde 1 puanla yetinmek durumunda kaldık" dedi.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kendileri açısından iyi bir sonuç olduğunu belirten Alfons Groenendijk, "İlk yarı çok çalıştık ve maalesef yine geçiş oyunundan yediğimiz bir golle geriye düştük. Bunun telafisini de ancak devre sonunda Bünyamin'in güzel ortası ve Wright'in güzel kafa golüyle eşitliği sağlayabildik. Bu sonuçla ilk yarıyı bitirdik. İkinci yarı oyunu kazanabilecek pozisyonlara girdik ancak benim eleştirim şu şekilde olacak: Maç sonuna doğru özellikle son dakikalarda çok gereksiz rakibe fauller, kornerler ve frikikler oluşturduk. Saçma sapan fauller bizi tehlikeye attı. Yanılmıyorsam son dakikadaki pozisyonla maçı bile kaybedebilirdik. Ayrıca geçiş oyununda yakaladığımız geçiş hücum oyunundaki son paslar ve vuruşlar daha temiz, daha net, daha iyi olsa belki çok daha farklı bir şekilde bu maçtan galip de dönebilirdik. Ortada giden maçlarda tabii ki 1 puan sevindirici. Puana ihtiyacımız olan bir dönemde bununla yetinmek durumunda kaldık. Fakat bu ortadaki maçlarda kazanmayı da bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Bitirmek için önümüzdeki cuma günü Alanyaspor derbi maçımız var evimizde. Taraftarlarımızı stada davet ediyoruz. Bu maça kendilerine gereğinden daha fazla ihtiyacımız olacak. Biz de onlara galibiyet hediye etmek için daha sık çalışacağız" diye konuştu.

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