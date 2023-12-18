Alfredo Morelos, Santos'ta aradığını bulamadı

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde İstanbul'a getirdiği ancak anlaşma sağlayamadığı Kolombiyalı forvet Alfredo Morelos, geçtiğimiz Eylül ayında 2 yıllık imza attığı Santos'ta aradığını bulamadı.

78 DAKİKA SÜRE ALDI

Kolombiyalı forvet Alfredo Morelos, Brezilya ekibinde 3 maçta 78 dakika süre alırken, skora katkı sağlayamadı ve Santos da, tarihinde ilk kez Serie A'da küme düştü.

RANGERS PERFORMANSI

2017'de giymeye başladığoı Rangers forması ile Alfredo Morelos, İskoç ekibinde çıktığı 269 maçta 124 gol attı ve 58 asist yaptı.

2 KUPA SEVİNCİ YAŞADI

Bu süre zarfında Rangers ile ligde şampiyonluk yaşayan golcü oyuncu ayrıca İskoçya Kupası zaferi yaşadı.