İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2022 Perşembe / 21 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,0726
  • EURO
    18,2902
  • ALTIN
    1021.22
  • BIST100
    3020.01
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ALG Spor'dan Şampiyonlar Ligi'ne erken veda
Spor

ALG Spor'dan Şampiyonlar Ligi'ne erken veda

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden ALG Spor, 1. turda Norveç'in Brann takımına 1-0 yenilerek organizasyona veda etti.

18 Ağustos 2022 Perşembe 20:37 - Güncelleme:
ABONE OL

5. dakikada Brann takımı golü buldu. Sol kanattan Martine'nin yaptığı ortaya düzgün kafa vuruşuyla yükselen Brochmann, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçirdi. 1-0

38. dakikada Bergsvand'ın ara pasında topla buluşan Brochmann, beklemeden vurdu ancak top direkten auta çıktı.

57. dakikada Kezban Tağ'ın defanstan şişirdiği topu kontrol eden Houij'in vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

Kalan dakikalarında gol sesi çıkmayan karşılaşma, Brann'ın 1-0 galibiyetiyle sona erdi.

ALG Spor, bu skorla turnuvaya veda etti.

Stat: TSC Arena

Hakemler: Caroline Lanssens (Belçika), Irmgadr Van Meirvenne (Belçika), Diana Vanaga (Letonya)

Brann: Mikalsen, Kvamme, Hansen, Engesvik (Dk. 66 Svava), Bergsvand, Asland (Dk 78. Naalsund), Martine, Gaupset, Lie (Dk. 46 Nygard), Lund, Brochmann (Dk. 90 Stenevik)

ALG Spor: Petroviç, Ece Tekmen, Beyza Kocatürk (Dk. 61 Ogbonna), Kezban Tağ, Kipoyi, Gülbin Hız, Arzu Karabulut (Dk. 46 Mino), Eda Karataş, Kasaj (Dk. 70 Demet Kılınç), Rose (Dk. 80 Zehra Borazancı), Houij

Gol: Dk. 5 Brochmann (Brann)

Sarı kartlar: Dk. 53 Eda Karataş, Dk. 75 Kezban Tağ, Kipoyi, Dk. 90+4 Houij, 90+7 Ogbonna (ALG Spor),

  • Kadınlar Şampiyonlar Ligi
  • ALG Spor
  • Brann

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.